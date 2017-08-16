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حسام غالي يصل الرياض للانضمام إلى النصر (صور)

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أعلن نادي النصر السعودي عن وصول محترفه الدولي المصري حسام غالي، إلى العاصمة الرياض، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما وقع عقد انضمامه للعالمي لمدة موسم واحد، مقابل 850 ألف دولار.

وأكد حسام غالي أنه يسعى لتقديم مستوى مميز مع العالمي خلال الموسم الرياضي الجاري 2017-2018، وتحقيق تطلعات الجماهير، مضيفًا أن النصر سيقدم مستواه المعهود خلال دوري جميل للمحترفين، من أجل تحقيق الفوز في الجولات المقبلة للعودة لمنصات التتويج مجددا.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، إن غالي قد وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بعد ساعات من تتويجه مع الأهلي بلقب كأس كي يكمل إجراءات انضمامه للفريق.

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

وكان غالي قد انضم إلى صفوف النصر بعقد لمدة موسم واحد ليكون سادس اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق بعد البرازيليين برونو أوفيني وليوناردو بيريرا والليبيري وليام جيبور والثنائي المغربي سعد لكرو ومحمد فوزير.

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يذكر أن غالي كان قد مثل فريق النصر من قبل وبالتحديد في موسم 2009-2010 عقب عودته من تجربة احتراف أوروبي، كانت بالدوري الإنجليزي مع فريقي توتنهام هوتسبير وديربي كاونتي.

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