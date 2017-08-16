عن رحيل غالي وهدف فتحي.. سيد معوض يتحدث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبدى سيد معوض مدرب النادي الأهلي سعادته بفوز فريقه بلقب كأس مصر، وذلك في تصريحاته لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الأربعاء.

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».

وقال معوض إنه لم يتوقع أن يسدد أحمد فتحي كرة الهدف الثاني بهذا الشكل المهاري، مؤكدا أنه توقع أن يسددها في السماء، وأضاف ضاحكًا أنه توجه لفتحي بعد المباراة وقال له: "إنت عملتها إزاي؟!".

وأشار مدرب النادي الأهلي إلى أن فتحي حالة خاصة بالنسبة إليه، ويعتبره شقيقه الأصغر منذ أن زامله في الإسماعيلي وحتى مرحلة النادي الأهلي.

شاهد أيضا

وأضاف معوض أنه كانت هناك حالة عدم توفيق صاحبت لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة المصري، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتعرض لأي ضغط من لاعبي المصري خلال المباراة وحتى هدف المصري جاء من تسديدة بعيدة.

وقال مدرب النادي الأهلي إنه سيفتقد حسام غالي بعد رحيله، مؤكدًا أنه سيترك فراغًا كبيرًا، نظرا للمستوى الفني والقيادي للاعب والحب الكبير الذي يحظى به من الجميع.

وأشار معوض إلى أن موسم الأهلي يعد موسمًا ناجحًا بكل المقاييس بالتتويج بالثنائية المحلية دون هزيمة في أول مواسم الجهاز الفني الجديد، بالإضافة إلى المشوار الناجح في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وأتم مدرب النادي الأهلي بأن التقييم الحقيقي للجهاز الفني يكون الآن بعد نهاية الموسم وليس في السابق، وأن أصعب فترات الفريق هذا الموسم بالنسبة للأهلي كانت بعد العودة من كأس أمم إفريقيا، واستطاع الفريق اجتيازها دون خسائر تذكر.