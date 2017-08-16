أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عن رحيل غالي وهدف فتحي.. سيد معوض يتحدث

Google+ Print
عن رحيل غالي وهدف فتحي.. سيد معوض يتحدث عن رحيل غالي وهدف فتحي.. سيد معوض يتحدث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبدى سيد معوض مدرب النادي الأهلي سعادته بفوز فريقه بلقب كأس ، وذلك في تصريحاته لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الأربعاء.

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

وقال معوض إنه لم يتوقع أن يسدد أحمد فتحي كرة الهدف الثاني بهذا الشكل المهاري، مؤكدا أنه توقع أن يسددها في السماء، وأضاف ضاحكًا أنه توجه لفتحي بعد المباراة وقال له: "إنت عملتها إزاي؟!".

وأشار مدرب النادي الأهلي إلى أن فتحي حالة خاصة بالنسبة إليه، ويعتبره شقيقه الأصغر منذ أن زامله في الإسماعيلي وحتى مرحلة النادي الأهلي.

شاهد أيضا

وأضاف معوض أنه كانت هناك حالة عدم توفيق صاحبت لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة المصري، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتعرض لأي ضغط من لاعبي المصري خلال المباراة وحتى هدف المصري جاء من تسديدة بعيدة.

وقال مدرب النادي الأهلي إنه سيفتقد حسام غالي بعد رحيله، مؤكدًا أنه سيترك فراغًا كبيرًا، نظرا للمستوى الفني والقيادي للاعب والحب الكبير الذي يحظى به من الجميع.

وأشار معوض إلى أن موسم الأهلي يعد موسمًا ناجحًا بكل المقاييس بالتتويج بالثنائية المحلية دون هزيمة في أول مواسم الجهاز الفني الجديد، بالإضافة إلى المشوار الناجح في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وأتم مدرب النادي الأهلي بأن التقييم الحقيقي للجهاز الفني يكون الآن بعد نهاية الموسم وليس في السابق، وأن أصعب فترات الفريق هذا الموسم بالنسبة للأهلي كانت بعد العودة من كأس أمم إفريقيا، واستطاع الفريق اجتيازها دون خسائر تذكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر