حلم المونديال.. كوبر يستدعي عمرو جمال لمعسكر الفراعنة

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صرح المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة قرر استدعاء عمرو جمال مهاجم الأهلى السابق عن طريق ناديه الجديد بيدفيست الجنوب إفريقى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى أوغندا المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر لهما يوم 31 أغسطس الجارى بكامبالا و5 سبتمبر المقبل ببرج العرب.

وكان قد أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، أسماء اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى أوغندا المقبلتين. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن 15 لاعبًا من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لأوغندا. (طالع التفاصيل)

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ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

يذكر أن اتحاد الكرة أفاد بأن عمرو وردة الذى سبق وأعلن المدير الفني عن ضمه للمعسكر فى وقت سابق على أمل أن يخوض فترة إعداد مع ناديه الجديد ويصبح جاهزا إلا أنه تأخر انضمامه لأي ناد حتى الآن وعدم خوضه فترة الإعداد المطلوبة فنيا، فقد رأى المدير الفنى عدم ضمه في المرحلة الحالية، على أن يكون لديه الفرصة في المعسكرات المقبلة بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين المحترفين والمحليين.