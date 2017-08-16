أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حلم المونديال.. كوبر يستدعي عمرو جمال لمعسكر الفراعنة

Google+ Print
حلم المونديال.. كوبر يستدعي عمرو جمال لمعسكر الفراعنة حلم المونديال.. كوبر يستدعي عمرو جمال لمعسكر الفراعنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح المهندس إيهاب لهيطة مدير الوطنى، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة قرر استدعاء عمرو جمال مهاجم الأهلى السابق عن طريق ناديه الجديد بيدفيست الجنوب إفريقى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى أوغندا المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر لهما يوم 31 أغسطس الجارى بكامبالا و5 سبتمبر المقبل ببرج العرب.

وكان قد أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، أسماء اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى أوغندا المقبلتين. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن 15 لاعبًا من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لأوغندا. (طالع التفاصيل)

شاهد أيضا

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

يذكر أن اتحاد الكرة أفاد بأن عمرو وردة الذى سبق وأعلن المدير الفني عن ضمه للمعسكر فى وقت سابق على أمل أن يخوض فترة إعداد مع ناديه الجديد ويصبح جاهزا إلا أنه تأخر انضمامه لأي ناد حتى الآن وعدم خوضه فترة الإعداد المطلوبة فنيا، فقد رأى المدير الفنى عدم ضمه في المرحلة الحالية، على أن يكون لديه الفرصة في المعسكرات المقبلة بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين المحترفين والمحليين. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع