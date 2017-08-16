ضبط صاحب شركة سياحة لقيامه بالنصب على راغبي الحج

كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صاحب شركة سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي أداء فريضة الحج من خلال تسفيرهم للأراضي السعودية بموجب تأشيرات عمل وزيارة على أنها تأشيرة حج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام إحدى الشركات السياحية، داخل البلاد باتباع طرق احتيالية على راغبي أداء فريضة الحج واستخراج تأشيرات زيارة تجارية وعمل لهم بالمملكة على أساس أنها تأشيرات حج، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادتهم للبلاد مُرحلين لدى وصولهم للأراضي السعودية وعدم السماح لهم بأداء فريضة الحج.

كشفت الجهود، أن وراء ارتكاب ذلك النشاط شخص يدعى "بركات.ع"، مواليد 1955، صاحب إحدى شركات السياحة كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، إذ استغل المذكور طبيعة عمله ولجأ لاتباع طرق احتيالية فى إصدار تأشيرات زيارة "تجارية، وعمل" ونسبها لأشخاص مصريين يرغبون في أداء فريضة الحج.

وقام المذكور بتزوير طلبات زيارة تجارية وعقود عمل وهمية منسوبة لبعض المؤسسات تفيد طلب تلك المؤسسات منح تأشيرة زيارة تجارية لمدة 3 أشهر، ثم يتقدم للجهات المعنية للتحصيل على تأشيرات الزيارة ويسلمها لراغبي أداء الفريضة نظير حصوله على مبلغ مالي قدره "20 ألف جنيه من كل شخص).

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور بمقر الشركة المشار إليها، وعُثر بحوزته على 50 جواز سفر مصري لراغبي أداء فريضة الحج، و30 عقد عمل "خالي البيانات “منسوب صدورها لإحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في مجال المقاولات والبناء، مزورة بالكامل، و40 شهادة سجل تجاري منسوبة لإحدى الجهات بالسعودية.

كما تم ضبط 21 خطاب طلب دعوة لزيارة "تجارية، عمل" منسوب لإحدى الوزارات بأسماء عدد من المؤسسات التجارية بالموافقة على قبول دعوة بعض أصحاب مؤسسات تجارية مصرية لزيارة المملكة، وسجل تجاري منسوب صدوره لأحد مكاتب السجلات التجارية بالبلاد باسم إحدى السيدات، مختوم بشعار الجمهورية المقلد، ومبلغ مالي.

واعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه.