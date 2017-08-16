"الداخلية" تكرّم أسرة شهيد الإرهاب بقنا بـ3 رحلات حج مجانية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أهدى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، أسرة الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة، من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا، 3 رحلات حج إلى الأراضي المقدسة، وذلك لزوجته ووالدته وشقيق والدته.

كان الرائد أحمد جمعة، استشهد في 8 أغسطس، خلال مداهمة أحد وكر خلية الإرهابي الهارب عمرو سعد عباس الشهير بـ"عمرو الشويخي"، المتورط في تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية وأتوبيس أقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا.