"الداخلية" تكرّم أسرة شهيد الإرهاب بقنا بـ3 رحلات حج مجانية
"الداخلية" تكرّم أسرة شهيد الإرهاب بقنا بـ3 رحلات حج مجانية
04:38 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
تكريم أسرة الشهيد الرائد أحمد جمعة
قنا - عبد الرحمن القرشي:
أهدى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، أسرة الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة، من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا، 3 رحلات حج إلى الأراضي المقدسة، وذلك لزوجته ووالدته وشقيق والدته.
كان الرائد أحمد جمعة، استشهد في 8 أغسطس، خلال مداهمة أحد وكر خلية الإرهابي الهارب عمرو سعد عباس الشهير بـ"عمرو الشويخي"، المتورط في تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية وأتوبيس أقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا.
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