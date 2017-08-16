القبض على موظف حكومي بحوزته سلاح ناري في الوادي الجديد 04:26 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

العميد عصام مهني مدير ادارة البحث الجنائي بالوادي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:ضبطت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، اليوم الأربعاء، موظفًا حكوميًا بحوزته سلاحًا ناريًا بمركز الداخلة.تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، بضبط سلاح ناري داخل منزل موظف بقرية الراشدة بمركز الداخلة.وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، بحيازة موظف داخل منزله لسلاح ناري، ومتهم في 3 قضايا متنوعة، ما بين المخدرات وحيازة ذخيرة وتبديد، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة، لمداهمة منزل الموظف بقرية الراشدة التابعة للمركز.وتشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة داهمت منزلا بقرية الراشدة، يمتلكه "س.أ" 38 سنة موظف حكومي، وعثرت القوات على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم.حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 1055 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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