بالصور.. "مصراوي" يلتقي "العمدة ناهد" بعد 5 أشهر من الاختفاء

الشرقية - فاطمة الديب:

بدخولك قرية كفر حانوت التابعة لمركز كفر صقر، وبالقرب من منزل "ناهد لاشين"، الشهيرة بالعمدة ناهد، تجد حالة من الفرح علي وجه نساء داخلين خارجين من منزلها يقدمون التهاني لها فرحًا بعودتها بعد فترة غياب دامت 5 شهور.

التقى "مصراوي" بالعمدة ناهد"، لتوضيح سبب اختفائها الفترة الماضية.

"خرجت يوم الأحد الموافق 12 مارس الماضي، متوجهةً إلى مستشفى كفر صقر، لتوقيع كشف طبي، إلا أنني بعد ذلك شعرت برغبتي في عدم العودة إلى منزلي مرةً أخرى، حسيت نفسي مخنوقة وزهقانة ومش عاوزة أرجع تاني فقولت أريح أعصابي عن حد من صحباتي في محافظة السويس".. بتلك الكلمات بدأت "العمدة ناهد" حديثها لـ"مصراوي" عن سر غيابها الطويل عن منزلها.

وتابعت: "وأنا في طريقي لمحافظة السويس، وأثناء خروجي من المحطة، رجلي اتكسرت نتيجة اصطدامي بتوك توك، وفضلت في الجبس حوالي 3 شهور، وقتها عرفت إن البيت والمحافظة كلها بتدور عليا، ومش كنت عارفة إزاي هواجه الناس والإعلام خوفت محدش يقدر أسباب غيابي، ولكن الحمد لله رجعت تاني لبيتي وولادي وأهل بلادي".

وقال اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الشرقية، أنه كف البحث عن"ناهد لاشين"، الشهيرة بالعمدة ناهد، عمدة قرية "حانوت" التابعة لمركز كفر صقر وإغلاق محضر تغيبها.

وأوضح مدير المباحث الجنائية، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه وردت إليهم معلومات سرية بوجود "ناهد لاشين"، بأحد المكاتب بمدينة أبو كبير،أمس، فتوجهت قوة من مركز كفر صقر وتم العثور عليها.

وقال مدير المباحث إن "العمدة ناهد" أفادت أنها كانت موجود بمنزل إحدى صديقاتها بمحافظة السويس، خلال الـ5 شهور الماضية، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بصرفها من سرايا النيابة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتعتبر "ناهد لاشين" أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، إذ تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.