المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين وتدمير عربتي دفع رباعي بوسط سيناء
المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين وتدمير عربتي دفع رباعي بوسط سيناء
04:31 م الأربعاء 16 أغسطس 2017
كتبت - مصطفى المنشاوي:
تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير عربتي دفع رباعي، والقضاء على تكفيريين اثنين شديدي الخطورة بوسط سيناء.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان اليوم الأربعاء، إن القوات ضبطت كمية كبيرة من الدوائر الكهربية والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأجهزة الاتصال والمستلزمات الطبية والإدارية، فضلاً عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وأضاف: "تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية".
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