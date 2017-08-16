الإسكان: التقدم لـ"سكن مصر" لا يشترط الالتزام بمحل الإقامة أو العمل

كتبت- ندى الخولي:

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا يشترط الالتزام بالمحافظة محل الإقامة أو العمل في التقدم للحصول على وحدات مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر".

وكان هناك لبس في اشتراطات الحصول على وحدة في مشروع "سكن مصر"، من حيث النطاق الجغرافي الذي يحق للمواطن التقدم له.

وأوضح يونس في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه "يحق لأي مواطن أن يحصل على وحدة في سكن مصر، في أي محافظة، طالما تنطبق عليه الشروط".

والشروط هي: أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو المتوسط "دار مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.