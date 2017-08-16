رئيس الوزراء يوجه باتباع الضوابط لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم وزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة، والتربية والتعليم، ورئيس هيئة سلامة الغذاء؛ لاستعراض التقرير الذي تم إعداده بشأن ملف منظومة التغذية المدرسية.

واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المعنية بتطوير المنظومة بحيث يشمل ذلك مختلف المراحل بدءً من التعاقد وحتى التسليم فى المدارس، وصولاً لتوفير وجبة مدرسية صحية للتلاميذ.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتباع الضوابط المتعلقة بتنظيم أسلوب وشروط التعاقد ونظم التوريد والتوزيع والتخزين، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الرقابة من خلال آليات مختلفة تحدد بوضوح دور ومسئولية كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة، أخذاً في الاعتبار دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى المراقبة على سلامة الوجبات المقدمة.