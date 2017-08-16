أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه باتباع الضوابط لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه باتباع الضوابط لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب

04:13 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يوجه باتباع الضوابط لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم وزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة، والتربية والتعليم، ورئيس هيئة سلامة الغذاء؛ لاستعراض التقرير الذي تم إعداده بشأن ملف منظومة التغذية المدرسية.

واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المعنية بتطوير المنظومة بحيث يشمل ذلك مختلف المراحل بدءً من التعاقد وحتى التسليم فى المدارس، وصولاً لتوفير وجبة مدرسية صحية للتلاميذ.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتباع الضوابط المتعلقة بتنظيم أسلوب وشروط التعاقد ونظم التوريد والتوزيع والتخزين، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الرقابة من خلال آليات مختلفة تحدد بوضوح دور ومسئولية كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة، أخذاً في الاعتبار دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى المراقبة على سلامة الوجبات المقدمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: عقوبة لطلاب المدارس اليابانية حال عدم الالتزام بـ"شرط ولي الأمر"

    أخبار

  • وزير الإسكان: تقرير يومي لرئيس الوزراء بتطورات بعثة الحج

    أخبار

  • ماذا تعرف عن المدينة الزراعية المتكاملة في ؟

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتابع مع "عبد العزيز" تطبيق قانون الرياضة الجديد

    أخبار

إعلان

5376c69600.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر