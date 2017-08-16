محافظ دمياط يطالب أصحاب محلات الجزارة بتثبيت أسعار اللحوم 04:10 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

جانب من الاجتماع

دمياط - محمد إبراهيم:تعهد أصحاب محلات الجزارة بمحافظة دمياط بتثبيت أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تطوير مجزر شطا خلال الأيام القليلة المقبلة.وعقد المحافظ اجتماعًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار تجار اللحوم وأصحاب محلات الجزارة بالمحافظة، في حضور اللواء سامي حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين من أبناء المحافظة وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي لهم، موضحا أنه يجب على كل تجار المحافظة بصفة عامة مراعاة ضميرهم وعدم المبالغة في أسعار السلع الموجودة بالأسواق.كما أصدر محافظ دمياط توجيهاته إلى الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط أن يتم إعلان درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة خاصة مجزر شطا الذي يخدم مدينة دمياط وتوابعها، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير المجازر بالمحافظة من المقرر البدء فيها عقب عيد الأضحى مباشرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

بالصور- الإسكندرية تزيل شوادر "الأضاحي".. وغرامة 2000 جنيه للمخالفين

23 أغسطس.. معرض لمنتجات العيد والمدارس بالأقصر

فتح مجازر كفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى.. 29 أغسطس

تحصين 231 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

إعلان

إعلان