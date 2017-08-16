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افتتاح الطريق الزراعي الحر "بنها- شبرا الخيمة" تجريبيًا خلال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

افتتاح الطريق الزراعي الحر "بنها- شبرا الخيمة" تجريبيًا خلال عيد الأضحى

04:07 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - (أ.ش.أ):

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، افتتاح الطريق الزراعي الحر "بنها - شبرا الخيمة" أمام حركة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التشغيل التجريبي الذي قررته وزارة النقل تمهيدًا للافتتاح الرسمي قريبًا.

وقال المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت، اليوم الأربعاء، بحضور وكلاء الوزارة ومديري المصالح الحكومية، إنه تقرر حظر إقامة أي منشأت أو مباني على جانبي الطريق، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتواجد أية عشوائيات على حرم الطريق.

وأشار إلى أن الطريق يتضمن 42 كوبري و22 نفقًا لخدمة حركة المشاة بالتجمعات السكنية ويتكلف 3.5 مليار جنيه ويستوعب نحو 150 ألف سيارة يوميًا ويبلغ طوله 42 كيلو، ويعد أول طريق زراعي حر في .

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