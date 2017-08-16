جنوب أفريقيا تحيي الذكرى السنوية الخامسة لمذبحة عمال المناجم

جوهانسبرج - (د ب أ):

أحيت جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الخامسة لمذبحة ماريكانا، عندما أطلقت الشرطة النار على عمال المناجم المضربين وقتلت 34 عاملا منهم، وأطلقت نقابات عمال المناجم وناشطو حقوق الإنسان اتهامات بالتقصير في محاسبة المسؤولين عن قتل هؤلاء العمال.

وذكرت وكالة الأنباء الأفريقية "آنا" أن حشدا كبيرا من الأشخاص الذين ارتدوا الزي الأخضر المميز لـ" نقابة رابطة عمال المناجم والبناء" (امكو) قد تجمع في الموقع الذي شهد المذبحة في منطقة ماريكانا فى بلدية روستنبرج شمال غربي جوهانسبرج .

وحمل بعض المحتشدين لافتات حملت عبارة "تذكروا أبطالنا"، حسبما ذكر موقع "نيوز 24" الإخباري على الانترنت .

وكان عمال المناجم الـ34 يطالبون برفع الأجور عندما قتلوا خلال محاولة الشرطة لإنهاء إضراب بمنجم للبلاتينيوم تشغله شركة لونمين في 6 أغسطس 2012 .

وأطلقت الشرطة النار على ظهور الكثير من عمال المناجم خلال فرارهم . وتعد المذبحة هي أسوأ حادث لعنف الشرطة في جنوب أفريقيا منذ النهاية الواضحة للفصل العنصري عام 1994 .

وأوصت لجنة شكلتها الحكومة بإجراء تحقيق في المسؤولية الجنائية التي يتحملها عشرات من رجال الشرطة . ولكن الأمر لم يسفر سوى عن فصل أحد مفوضي الشرطة الوطنية حتى الآن.

وقال رئيس أمكو ،جوزيف ماتونجوا، لقناة "إنكا" التليفزيونية الإخبارية الجنوب أفريقية :"نعتقد أن الحكومة متورطة في قتل العمال . ومن ثم فسوف تكون قاضيا وحكما في الوقت نفسه . ولذلك فإننا لا نرى أي مقاضاة".

وكتب أوياندا مابيكي، من منظمة "العفو الدولية" في موقع "ميل آند جارديان" الأفريقي :"لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث، لابد من ضمان مثول هؤلاء المسؤولين عن مذبحة ماريكانا للعدالة في عملية قانونية عادلة مع تعويض الضحايا وأسرهم".