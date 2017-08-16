تنظيم داعش يعتقل عشرات الفارين من التجنيد الإلزامي في سوريا

تنظيم داعش يعتقل عشرات الفارين من التجنيد الإلزامي

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن تنظيم داعش ألقى القبض على عشرات الشبان والفتيان والرجال في ريف دير الزور الشرقي تنفيذا لقرار "النفير الإلزامي" الذي أصدره التنظيم قبل أيام.

وأضاف المرصد أن التنظيم نفذ اعتقالات واسعة في أسواق وأفران ومطاعم مدينة الميادين، وشملت من هم دون وفوق السن التي حددها التنظيم للالتحاق بـ "النفير الإلزامي" الجمعة الماضية.

وأفاد المرصد بأن حالة من الاستياء تسود المدينة ومناطق أخرى في الريف الشرقي لدير الزور من عمليات الاعتقال.

وذكر المرصد أن التنظيم سارع إلى اقتياد المدنيين الذين تم اعتقالهم إلى معسكراته وإلى جبهات القتال.

وكان التنظيم حذر من يتخلف عن الالتحاق بالنفير بإجباره على الالتحاق بشكل قسري، فاضطر كثيرون للفرار نحو ريف حلب والحسكة والركبان.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش يسيطر على معظم مناطق محافظة دير الزور، التي تتعرض لقصف مكثف من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وكذلك قصف من الطائرات الروسية والحكومية السورية.

وخسر التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من الأراضي التي كانت تحت سيطرته في كل من سورية والعراق.