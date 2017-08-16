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محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 1002 مشروع للشباب بـ61 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 1002 مشروع للشباب بـ61 مليون جنيه

04:01 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 1002 مشروع للشباب بـ61 مليون جنيه

اجتماح محافظ الاسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 1002 مشروع للشباب بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية، بقيمة 61 مليون و822 ألف جنيها، وأتاحت 2956 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها، وذلك ضمن المشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور العقيد هشام محمد علي، المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم ووكلاء الوزارة لمختلف مديريات الخدمات.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار تنفيذ حملات الرقابة التموينية على جميع الأسواق ومنافذ البيع لجميع السلع، والعمل على توفير القدر الأكبر من كميات اللحوم الطازجة، استعدادًا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك مع الأخذ فى الاعتبار تشديد المراقبة على جميع الأسوق وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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