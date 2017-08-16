2276 حاجًا يغادرون ميناء نويبع

جنوب سيناء - داليا منير :

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد لاستقبال العبارة "سينا" وعلى متنها 364 راكبًا، كما تغادر العبارتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 955 راكبًا، منهم 904 حجاج .

وأضاف "يوسف" أن الميناء شهد أمس استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 281 راكبًا، وغادرت العبارتان "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 1372 حاجًا.

وأوضح "يوسف" أن الميناء شهد منذ أمس توديع 2276 حاجًا و53 باص حج، على متن العبارتين "برنسيسة" و"سينا" من خلال رحلات مكوكية.