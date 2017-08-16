رئيس الوحدة الاقتصادية "لقناة السويس": الفاتورة الشاملة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم من السفن 04:00 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

قناة السويس - ارشيفيه

كتبت - مروة شوقي :قال السيد أبو الفتوح، رئيس الوحدة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهدف من تطبيق نظام "الفاتورة الشاملة" توحيد جهة تحصيل الرسوم من السفن العابرة لقناة السويس بتطبيق مفهوم الشباك الواحد تسهيلًا على العملاء .واستعرض أبو الفتوح، خلال مؤتمر الفاتورة الشاملة والتخفيضات بالموانىء البحرية، اليوم الأربعاء، عرضَا تفصيلياً لخدمة الفاتورة الشاملة التي تستخدمها موانئ الهيئة، مشيراً إلى أن الفاتورة الشاملة تساعد في سرعة إجراءات تحصيل ودفع الرسوم مع إمكانية استخدام النظم الإلكترونية للدفع مستقبلًا.وأضاف: "التنسيق بين هيئة قناة السويس والجهات المعنية الأخرى بما يعمل على توحيد السياسات المتبعة لجلب مزيد من السفن لعبور القناه وتطوير منظومة النقل البحري بما ينعكس ايجابيًا على الموازنة العامة".وأوضح أبو الفتوح، أن الفاتورة الشاملة هي نتاج توافق بين الهيئة والمنطقة الاقتصادية والجهات التي تصدر فواتير متعلقة بالسفن والشحن، سواء من الجمارك أو الحجر الصحي أو هيئات الموانئ المصرية التابعة لوزارة النقل، لافتًا إلى أن توحيد السياسات المتبعة وتحسين مستوى الخدمات بالموانئ المصرية، لجذب مزيد من السفن أحد النتائج المتوقعه من تطبيق الفاتورة الشاملة.

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مصدر: رئيس السكك الحديدية لا زال في مكتبه

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