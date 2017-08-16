وزير الصحة: ربط الساعة السكانية بقاعدة المواليد والوفيات خلال أيام

كتبت- مادي غيث:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم ربط الساعة السكانية لحظياً بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بـ14 محافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبًا كل محافظة بوضع قاعدة بيانات سليمة.

وأكد راضي، خلال فعاليات مؤتمر ربط الساعة السكانية بقاعدة بيانات المواليد والوفيات، اليوم الأربعاء، بمقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قطاع الصحة استفاد من ميكنة مكاتب العمل، مضيفًا أن منظومة العمل في الدولة بدأت تتخذ شكلًا جديدًا من حيث الهيكلة.

كما أكد راضي، في كلمته خلال المؤتمر، أن ربط الساعة السكانية سوف يرفع كفاءة منظومة التأمين الصحي والمعاشات.

وقال وزير الصحة، خلال المؤتمر: "كنا بنقلل من أهمية مكاتب الصحة لكن إحنا النهاردة بنقدر نحدد سبب الوفاة بشكل مفصل ومحدد".