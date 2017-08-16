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القعيد يطالب بضم طلاب لمجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير: "أصحاب البيت"

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مصراوي Masrawy

القعيد يطالب بضم طلاب لمجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير: "أصحاب البيت"

03:54 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتب- أحمد مسعد:
عقد مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، اجتماعه الأول، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الخطوط العريضة وسياسات الجامعة في العمل الثقافي والتنويري، وآليات تفعيل دورها الوطني في هذا المجال.

وتحدث الكاتب يوسف القعيد، خلال الاجتماع، متعجبًا من الطالب الذي سأله عن قاعة أحمد لطفي السيد، الكائنة في الحرم الجامعي، ولم يكن يعرفها، وهو ما أعطاه انطباعًا بأن مجلس جامعة القاهرة للثقافة شيء عابر لا يعلم الطلاب عنه شيء.

ودعا القعيد، إلى أن يضم مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير طلاب الجامعة لأنهم أصحاب البيت، على حد وصفه.

وأطلقت جامعة القاهرة، هذا المجلس الذي تتضمن مهامه رسم وتنفيذ سياسات مشروع ثقافي وتنويري تقوم عليه جامعة القاهرة نحو المجتمع المصري.

ويشهد أول اجتماع للمجلس، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والنواب، وأعضاء مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وهم: "علاء ثابث، محمود مسلم، مفيد فوزي، مراد وهبة، ميري ميثاك، يوسف القعيد، رشا إسماعيل، منى أبو سنة، حسن البلاسي، جابر عصفور، محمد عفيفي، إيناس عبد الدايم، وسامي عبد العزيز".

 

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