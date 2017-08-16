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عضو هيئة كبار العلماء: زواج المسلمة من غير المسلم "غير جائز"

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مصراوي Masrawy

عضو هيئة كبار العلماء: زواج المسلمة من غير المسلم "غير جائز"

03:22 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

صورة ارشيفية

كتب ــ محمود مصطفى:قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز شرعا، لافتا إلى أن فقهاء المسلمين أجمعوا على ذلك.وأيّدت دار الفتوى التونسية دعوة الرئيس الباجي قايد السبسي، بزواج المرأة المسلمة من الشخص غير المسلم.وأضاف واصل في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أن "زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان صاحب دين سماوي أو ليس له أي دين، سيمنعها من أداء عبادتها وشعائرها الدينية، لأنه لا يؤمن بديانتها، وسيحصل تنافر بين الزوجين، والأصل في الزواج المودة والرحمة".ونوه فريد واصل، إلى أن زواج المسلم من غير المسلمة "الكتابية" جائز شرعا، لأنه المسلم يؤمن بجميع الأنبياء، ولن يمنع زوجته من أداء الشعائر الدينية.

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مصراوي Masrawy

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