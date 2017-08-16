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رسميا.. الاتحاد الإسباني يرفض استئناف ريال مدريد على إيقاف رونالدو

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رسميا.. الاتحاد الإسباني يرفض استئناف ريال مدريد على إيقاف رونالدو رسميا.. الاتحاد الإسباني يرفض استئناف ريال مدريد على إيقاف رونالدو

التحرير

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رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكلٍ رسمي إزالة البطاقة الصفراء الثانية التي رفعت في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد خلال كلاسيكو ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي (3-1).

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أوقف الإثنين الماضي، كريستيانو رونالدو، 5 مباريات؛ وذلك بعد اعتدائه على الحكم ريكاردو دي بيرجوس، كما كتب الحكم في تقريره أنّه "بمجرد إشهار البطاقة الحمراء، قام ذلك اللاعب بدفعي بشكل بسيط في إشارة لعدم رضاه عن القرار". (طالع التفاصيل)

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وقررت لجنة الاستئناف تثبيت العقوبة على رونالدو ليغيب بذلك عن مواجهة الإياب أمام برشلونة والمقامة اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم تجد اللجنة الأدلة الكافية في الطعن المقدم من قبل ريال مدريد ضد إيقاف رونالدو بسبب التمثيل.

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التحرير

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