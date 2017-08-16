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هيئة الاستعلامات تُشيد بزيارة الرئيس للجابون: نحتاج للتعاون أمنياً

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مصراوي Masrawy

هيئة الاستعلامات تُشيد بزيارة الرئيس للجابون: نحتاج للتعاون أمنياً

03:51 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

هيئة الاستعلامات تُشيد بزيارة الرئيس للجابون: نحتاج للتعاون أمنياً

الهيئة العامة للاستعلامات

كتبت - هاجر حسني:

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى الجابون تأتي باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري إلى الجابون منذ بداية العلاقات بين البلدين قبل ما يزيد عن أربعة عقود، وتحديدًا في عام 1975 عندما تبادل الدولتين للتمثيل الدبلوماسي وذلك بعد عامين من زيارة الرئيس الجابوني عمر بونجو لمصر في ديسمبر 1973.

وأضافت في تقرير اليوم الأربعاء، أن التقارب المصري الجابوني واهتمام البلدين بتعميق أواصر العلاقات الثنائية بينهما ينبع من عدة عوامل رئيسية وهي: اعتبار الجابون لاعبًا رئيسيًا مستقرًا من الناحية السياسية في منطقة وسط أفريقيا وهو ما يمثل أهمية استراتيجية لمصر في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن هناك حاجة مصرية جابونية مشتركة للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب ووضع رؤى مشتركة وتنسيق المواقف الثنائية لحل المشكلات التي تواجهها القارة الأفريقية بصفة عامة ومنطقة وسط أفريقيا بصورة خاصة.

ولفت إلى أن توافر الموارد الطبيعية وخاصة في المجاتلات التعدينية والبترولية والخشبية وغيرها تفتح آفاقصا للاستثمار بين الجانبيت المصري والجابوني ، فضلًا عن أن الجابون ترأس حاليًا الجماعة القتصادية لوسط أفريقيا، وهو ما يعطيها أهمية اقتصادية إضافية.

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