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400 جنيه مكافأة امتحانات الدور الثاني للعاملين بالمعاهد الأزهرية

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مصراوي Masrawy

400 جنيه مكافأة امتحانات الدور الثاني للعاملين بالمعاهد الأزهرية

03:47 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

400 جنيه مكافأة امتحانات الدور الثاني للعاملين بالمعاهد الأزهرية

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرف 400 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية، بسبب انضباط امتحانات الدور الثاني.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، بصرف المكافأة للعمال والإداريين والمدرسين الموسميين والمتعاقدين بنظام الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

وكان شيخ الأزهر، قرر صرف مبلغ 500 جنيه مكافأة للعاملين بالمشيخة والمؤسسات التابعة لها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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