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السيسي يغادر رواندا متجهًا إلى الجابون

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مصراوي Masrawy

يغادر رواندا متجهًا إلى الجابون

02:20 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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القاهرة - (مصراوي):

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، العاصمة الرواندية كيجالي، متجهًا إلى الجابون، بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها لرواندا.

وأعلن علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الرواندي "بول كاجامي" كان على رأس مودعي الرئيس السيسي في مطار كيجالي الدولي، حيث أقيمت مراسم التوديع الرسمية.

وكتب الرئيس السيسي، كلمة في سجل الزيارات، أعرب فيها عن تقديره العميق لرواندا والشعب الرواندي، وتوجه بجزيل الشكر لنظيره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن خالص تمنياته للشعب الرواندي بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

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مصراوي Masrawy

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