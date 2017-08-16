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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية في المنيا - (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية في المنيا - (صور)

03:47 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

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الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

كتب - علاء عمران:

وجه قطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية، ضربة موجعة لتجار الآثار؛ حيث تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث السياحة والآثار المنيا، تفيد بقيام كل من، "زيادة. ب"، ٥٥ سنة، فلاح، و"محمد. ص"، ٣٣ سنة، كيميائي بشركة المنيا لمياه الشرب، و"سامح. ع"، ٢٥سنة، طالب بكلية الحقوق وجميعهم مقيمين بملوي، بعرض بعض القطع الأثرية للبيع على راغبي الثراء السريع.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم مداهمة منزل الأول، وعُثر على ٤٨ قطعة أثرية عبارة عن "٤٠ قطعة عملة معدنية، و 4 مسارج من الفخار- انيه من الفخار - تمثالين من الفيانس بطول ١٥سم-عدد ١تراكوتا من الفخار".

تم إعداد مأمورية أمنية وعمل كمين للمتهمين وضُبط بحوزتهم القطع والتماثيل الأثرية، والتي هي عبارة عن "تمثال من الجرانيت الأسود على شكل سيدة، وتمثال من البرونز لإله سحمت -لوحة من البرونز عليها زخارف نباتيه -قطعة مادة من البرونز بارتفاع 10سم".

أمر اللواء مصطفى أنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لبدء التحقيق.

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