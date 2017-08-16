الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم

كتب- علاء عمران:

أعربت وزارة الداخلية عن خالص التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1438هـ/2017م..

وأعلن قطاع الشئون الإدارية بالوزارة تخصيص رقم هاتف (27983000) لتلقي استفسارات والتماسات الحجاج وذويهم للاطمئنان عليهم .

يأتي ذلك في إطار الحرص على الاهتمام بأوضاع المصريين فى الخارج وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة لهم بما يحقق التيسير عليهم فى هذا الشأن.