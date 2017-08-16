أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم

02:52 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم

كتب- علاء عمران:

أعربت وزارة الداخلية عن خالص التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1438هـ/2017م..

وأعلن قطاع الشئون الإدارية بالوزارة تخصيص رقم هاتف (27983000) لتلقي استفسارات والتماسات الحجاج وذويهم للاطمئنان عليهم .

يأتي ذلك في إطار الحرص على الاهتمام بأوضاع المصريين فى الخارج وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة لهم بما يحقق التيسير عليهم فى هذا الشأن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 52 قطعة أثرية في المنيا - (صور)

    أخبار

  • الداخلية: غلق 7 صفحات مُحرضة على العنف على "الفيس بوك"

    أخبار

  • الداخلية: ضبط 268 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

    أخبار

  • الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين من خلية "عمرو سعد" بطريق الفرافرة- ديروط

    أخبار

إعلان

e4a0c9e312.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية