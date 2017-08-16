بالصور- الإسكندرية تزيل شوادر "الأضاحي".. وغرامة 2000 جنيه للمخالفين 03:53 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:شنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة شوادر الخراف والأضاحى بشوارع أحياء الجمرك وغرب وشرق الإسكندرية، لمخالفتها قرار المحافظ.وأصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أمس، قرارًا بعدم إعطاء الأحياء تصاريحًا بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطري تفيد استيفاء الشروط الصحية والبيئية.من جانبه، قال اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك، إنه تم تحرير محاضر بيئية وإشغال طريق وتوقيع غرامات مالية على أصحاب الشوادر، وذلك للحد من ظاهرة ذبح الأضاحي فى الشوارع والطرق العامة.يشار إلى أن قرار المحافظ ينص على توقيع غرامة فورية قدرها ٢٠٠٠ جنيه على الشوادر غير المرخصة والتى لم تستوفى الاشتراطات الصحية والبيئة.

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