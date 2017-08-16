بالصور- توقف حركة القطارات 6 ساعات في بنها.. وركاب يهددون بالتظاهر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

توقفت حركة القطارات بمحطة بنها لمدة 6 ساعات، اليوم الأربعاء، وأجبر المسافرون على مغادرة القطارات على خطوط "بنها - الإسكندرية"، و"بورسعيد - دمياط"، ما تسبب في حالة غضب بين الركاب، لتأخرهم عن قضاء مصالحهم.

تقول شيماء السيد، ربة منزل، إن حركة القطارات متوقفة منذ الثامنة صباحًا في محطة بنها، مضيفة: "أنا قاعدة أنا وولادي الأربعة وجوزي من الفجر وميعاد القطار الساعه 8 صباحًا، رايحين إسكندرية والساعة داخلة على 2 ولسه مركبناش، ولما سألنا قالوا لنا القطار عطلان".

ويشير خالد علاء، موظف، إلى استقلاله القطار من محطة القاهرة متجهًا إلى مرسى مطروح، ولكنه فوجئ فى محطة بنها بإجباره على النزول لتعطل القطار، معربًا عن غضبه من تعطل عن مصالحه، بسبب حالة الفوضى في حركة القطارات، وطالب بحضور قطار لاستكمال السفر وانتظام حركة القطارات.

في السياق ذاته، هدد مئات المواطنين بتنظيم وقفة احتجاجية، لمطالبة هيئة السكك الحديدية، بحل المشكلة وإرسال قطارات بديلة أو أتوببسات نقل عام، لتوصيل المسافرين إلى مصالحهم.