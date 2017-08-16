ضبط سيارة محملة بـ45 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على الأسواق، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ45 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر دون بيانات.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بضبط "ص.ن.ف"، سائق ومقيم بمركز بني مزار بالمنيا، حال مرور الحملة بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، وجرى ضبط السيارة نقل المنيا وعلى متنها 45600 عبوات عصير مجهولة المصدر ودون بيانات أو تواريخ صلاحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.