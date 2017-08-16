ضبط 6 طن لحوم حمير مذبوحة قبل بيعها في أسواق القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الأربعاء، 6240 كيلو لحوم حمير مذبوحة، قبل بيعها في الأسواق، في عدة حملات شنتها المديرية عبر فرق التفتيش، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الرقابية.

وقال عادل أنور وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إنهم حرروا 3 محاضر تخص لحوم الحمير في المحافظة، مشيرًا إلى تشديد الرقابة على المجازر والمحلات العامة، للتفتيش على اللحوم قبل عيد الأضحي المبارك.