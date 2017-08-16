23 أغسطس.. معرض لمنتجات العيد والمدارس بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن العميد أيمن الشريف، القائم بأعمال الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إقامة معرض شامل للمنتجات قبل عيد الأضحى وبدء العام الدراسي الجديد خلال الفترة من 23 وحتى 29 أغسطس الجارى بنادي التجديف يشمل ملابس ومنتجات غذائية ويدوية وكل مستلزمات العيد والمدارس وغيرها بأسعار مخفضة.

وأوضح "الشريف" أن المعرض يقام بناءً على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع عدد من تجار الجملة والقطاعي، لتقديم المنتجات بأسعار مخفضة تتناسب مع إمكانيات المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أن إقامة المعرض لتقديم منتجات ذات أسعار مخفضة في هذا التوقيت، نظرًا لارتفاع القيمة الشرائية لدى المواطنين قبل العيد وقبل موسم المدارس، لذلك لابد من تيسير الأوضاع بما يتناسب مع حاجة المواطنين لتلبية أبسط احتياجاتهم.