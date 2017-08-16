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ضبط 5 أشخاص يقودون مركباتهم "مساطيل" في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 أشخاص يقودون مركباتهم "مساطيل" في الوادي الجديد

02:53 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضبطت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 5 أشخاص يقودون مركباتهم تحت تأثير الخمر والمواد المخدرة.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة القاضي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث إدارة المرور، بضبط 5 أشخاص يقودون تحت تأثير المواد المخدرة والمُسكِرة في حملة أمنية مفاجئة بالمحافظة، بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لـ14 شخصًا من خلال عينات البول واللعاب، وتبين إيجابية 5 أشخاص للمواد المخدرة و8 حالات سلبية، بينما امتنع شخص عن إجراء التحليل.

جرى التحفظ على المتهمين، وحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وجرى إحالتها للنيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.

كما تمكنت مباحث المرور، بقيادة النقيب أحمد ربيع، معاون أول مباحث المرور، من ضبط 16 دراجة نارية دون لوحات معدنية في حملات أمنية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة بالواقعة.

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