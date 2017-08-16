إحالة 84 طبيبًا بمستشفى سمنود للتحقيق.. "صور"

الغربية – مروة شاهين:

قرر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إحالة 84 طبيبًا بمستشفى سمنود المركزي للتحقيق، بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

كان رئيس مركز ومدينة سمنود، قد عقد جولة مفاجئة بمستشفى سمنود المركزي، للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أقسام المستشفى والجناح الجديد بها، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية فيه، بالجودة والمواصفات الفنية حتى يدخل الخدمة لصالح المواطنين والمرضى.

ورصد "يوسف" خلال مروره تسرب 84 طبيبًا من العاملين بالمستشفى رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره المتقدم.