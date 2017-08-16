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مناوشات بين قوات هندية وصينية على الحدود في الهيمالايا

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مصراوي Masrawy

مناوشات بين قوات هندية وصينية على الحدود في الهيمالايا

03:44 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مناوشات بين قوات هندية وصينية على الحدود في الهيمالايا

نيودلهي - (د ب أ):
ذكرت تقارير إخبارية ومسؤولون اليوم الأربعاء أن تراشقا بالحجارة وقع بين جنود هنود وصينيين ما تسبب في حدوث إصابات طفيفة على حدود متنازع عليها في منطقة لاداخ بكشمير.

ونقلت محطة "نيودلهي تي في" عن مصادر أن الحادث وقع بعدما منع حرس الحدود الهندي 15 جنديا صينيا من دخول الأراضي الهندية بالقرب من بحيرة بانجونج صباح أمس الثلاثاء.

ورفض الجنود الصينيون التراجع رغم التحذيرات المتكررة ما أدى إلى حدوث مواجهة استمرت لساعتين قام خلالها الطرفان بالتراشق بالحجارة.

وأضاف التقرير أنه تمت السيطرة على الوضع بعد تدريبات رفع فيها الجانبان لافتات تؤكد أحقيتهما في السيادة على المنطقة المتنازع عليها، قبل أن يعود كل طرف إلى مواقعه السابقة.

وقال مسؤول هندي بارز، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي صحة التقارير.

ولكنه أقر بأن مثل هذه الحوادث واردة الوقوع لأن أجزاء من الحدود لم يتم ترسيمها بشكل واضح، وأشار إلى أن تبادل الاتهامات بانتهاك الحدود والتوغلات أمر متكرر.

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