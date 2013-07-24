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بالفيديو - محمد إبراهيم ملك الاستعراض في القمة

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بالفيديو - محمد إبراهيم ملك الاستعراض في القمة بالفيديو - محمد إبراهيم ملك الاستعراض في القمة

"لماذا أبالغ في الاحتفال بهدفي في الأهلي، أنا لاعب في الزمالك وطبيعي أن أسجل في القمة" كان هذا هو تصريح محمد إبراهيم عقب تسجيله هدفا في الشياطين الحمر في وقت سابق، ولكنه أثبت بتوالي المواجهات أنه لا يخشى الدربي المصري.

قلما تجد لاعبا صغيرا في السن ولا يخشى جماهيرية مباراة القمة، هذا ما أثبته الموهوب محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك في مواجهات الأهلي الأخيرة.

إبراهيم صاحب الـ21 عاما، واجه الأهلي أربع مرات خسر واحدة وتعادل ثلاثة، وسجل هدفا.. ولكن لقطاته الماهرة في المواجهات هي أبرز ما يميزه.

ويستعرض FilGoal.com أبرز لقطات ومهارات محمد إبراهيم أمام الأهلي في المواجهات المختلفة

مهارة إبراهيم أمام الأهلي 24 يوليو 2013 (دوري أبطال إفريقيا) 1-1

مهارة إبراهيم أمام الأهلي 16 سبتمبر 2012 (دوري أبطال إفريقيا) 1-1

هدف محمد إبراهيم في الأهلي

"سبعة" إبراهيم لدفاع الأهلي في القمة 22 يوليو 2012 (دوري أبطال إفريقيا) 1-0 للأهلي

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فيديو اليوم السابع

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