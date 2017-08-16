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النمسا تنشر جنودا للمساعدة في مراقبة المهاجرين على الحدود مع إيطاليا

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مصراوي Masrawy

النمسا تنشر جنودا للمساعدة في مراقبة المهاجرين على الحدود مع إيطاليا

03:41 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

النمسا تنشر جنودا للمساعدة في مراقبة المهاجرين على الحدود مع إيطاليا

فيينا - (د ب أ):
أعلن مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى في انسبروك، اليوم الاربعاء، أن النمسا قد بدأت نشر جنود لمساعدة الشرطة في مراقبة تحركات المهاجرين بالقرب من الحدود مع إيطاليا.

إلا أن فيينا قالت إنها لن تتخذ خطوات لتنفيذ عمليات تفتيش صارمة على الحدود عند معبر برينر الحدودي، وهو ممر جبلي يربط بين البلدين، وهو جزء من أحد طرق النقل الرئيسية في أوروبا.

وقال هيلموت توماك، رئيس شرطة إقليم تيرول، إنه على الرغم من استقرار الوضع عند المعبر، إلا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في يوليو الماضي وهم يعبرون معبر برينر على متن قطارات شحن البضائع.

ومن المقرر أن يعمل 70 جنديا - تم نشرهم لمساعدة الشرطة - في منطقة تقع على بعد 30 كيلومترا خلف الحدود.

وأكد توماك أنه لن يكون هناك دبابات أو جنود عند معبر برينر.

وقال توماك: "لا يجب علينا منع الهجرة غير القانونية فحسب، بل علينا أيضا الحفاظ على الارواح".

ويعرّض المهاجرون حياتهم للخطر، باختبائهم أسفل حاويات نقل البضائع.

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