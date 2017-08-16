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زامبيا تطلق سراح زعيم المعارضة بعد إسقاط تهمة الخيانة العظمى عنه

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مصراوي Masrawy

زامبيا تطلق سراح زعيم المعارضة بعد إسقاط تهمة الخيانة العظمى عنه

03:12 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

زامبيا تطلق سراح زعيم المعارضة بعد إسقاط تهمة الخيانة العظمى عنه

هاكايندي هيتشيليما

لوساكا - (د ب أ):

تم إطلاق سراح زعيم المعارضة في زامبيا هاكايندي هيتشيليما بعد أن أسقطت رئيسة الادعاء العام اليوم الأربعاء تهم الخيانة العظمى عنه .

وقالت رئيسة الادعاء، ليليان سيوني، للمحكمة في لوساكا إنها أسقطت التهم عن هيتشيليما وخمسة أعضاء من حزبه، والذين دفعوا ببراءتهم يوم الاثنين .

ولم تبد رئيسة الادعاء أسبابا لقرارها.

وتم القبض على هيتشيليما في أبريل الماضي بعد أن تردد أن موكبه قد اعترض طريق موكب رئيس البلاد إدجار لونجو على أحد الطرق. واتهم زعيم المعارضة بتعريض حياة الرئيس للخطر من أجل السيطرة على السلطة.

وتصل أقصى عقوبة للخيانة العظمى في زيمبابوي إلى الإعدام.

وقال زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا مموسي مايماني ،والذي تم منعه من دخول زامبيا لحضور محاكمة هيتشيليما في مايو الماضي، اليوم الأربعاء إن "تهم الخيانة العظمى ضد السيد هيتشيليما كانت ملفقة ومدفوعة بوضوح من نية للقضاء على خصم سياسي".

وتقدم هيتشيليما بطعن ضد نتائج الانتخابات التي جرت في أغسطس 2016، والتي خسر فيها أمام لونجو ، قائلا إنه تم التلاعب فيها .

وتشهد زامبيا حالة طوارئ منذ يوليو ، والتي من المقرر أن تستمر حتى أكتوبر، وتم إعلان حالة الطوارئ بعد سلسلة من الحرائق المدمرة في لوساكا ، والتي لم يتضح السبب وراء اشتعالها ولكن لونجو ألقى باللوم فيها على عمليات "التخريب الاقتصادي".

وكانت زامبيا تعد قبل ذلك ضمن الديمقراطيات الأكثر استقرارا في دول الجنوب الأفريقى ، ولكن المعارضة حاليا تتهم الحزب الحاكم بمحاولة إسكاتها .

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