7 حيل لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع...تعرف عليها

كتبت-نرمين الجلاد:

اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن والتخلص من السمنة ليس دائما الحل الأمثل، بل الأهم من ذلك هو اختيار وجبات تحتوي على سعرات حرارية أقل، وتزيد في نفس الوقت من الشعور بالشبع.

أوضحت أخصائية التغذية "ليزا يونج "، في كتابها" الدليل الواقعي للحمية الغذائية"، أن التحكم بكميات وجباتنا، ليس بالضرورة يعني أنه علينا تناول كميات صغيرة جداً، إذ أن الشعور وكأنك تتبع حمية غذائية "صارمة"، سيتسبب برد فعل عكسي، ولذلك يفضل اختيار الأغذية بسعرات حرارية أقل.

وأشارت "ليزا يونج" إلى بعض طرق التحكم بالكميات التي تساعد على خسارة الوزن، دون الشعور بالجوع:

1-الماء يساعد على الشعور بالشبع ، لذلك يفضل شرب الكثير من الماء والحساء قبل تناول وجبات الطعام.

2- يفضل ارتداء الملابس الضيقة التي تساعد على التقليل من كميات الطعام والحفاظ على شكل المعدة المسطح.

3- يجب تناول الوجبات بأطباق تختلف باللون كلياً عن الأطعمة بداخلها، إذ تشير العديد من الأبحاث إلى أن ذلك يؤثر على كمية الطعام الذي نتناوله، ويتسبب بخداع عقولنا أننا نتناول كمية أكبر مما هي عليه في الحقيقة.

4- تناول الكثير من الخضراوات مع الأكل يعطي الجسم ما يحتاجه من الفيتامينات، ويساعد علي الشعور بالشبع.

5- لا تجعل الأرز هو أساس الطعام، فتناول شريحة من اللحم مع ربع كوب من الأرز على سبيل المثال، أو قطعة صغيرة من الخبز الأسمر.

6-تناول وجبات الطعام في غرفة بأضواء خافتة، وأثناء الاستماع إلى موسيقى هادئة يساعدنا على تناول وجباتنا ببطء وبالتالي الشعور بالشبع بطريقة أفضل.

7- أكثر من تناول الأطعمة التي تحتاج للتقشير، مثل الجوز والفستق والبرتقال، لأن ذلك يوحي بأننا أمضينا فترة طويلة أثناء تناول الطعام وبالتالي يبعث الشعور بالشبع.