أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

7 حيل لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع...تعرف عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

7 حيل لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع...تعرف عليها

02:30 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

7 حيل لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع...تعرف عليها

إنقاص الوزن

 كتبت-نرمين الجلاد:

اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن والتخلص من السمنة ليس دائما الحل الأمثل، بل الأهم من ذلك هو اختيار وجبات تحتوي على سعرات حرارية أقل، وتزيد في نفس الوقت من الشعور بالشبع.

أوضحت أخصائية التغذية "ليزا يونج "، في كتابها" الدليل الواقعي للحمية الغذائية"، أن التحكم بكميات وجباتنا، ليس بالضرورة يعني أنه علينا تناول كميات صغيرة جداً، إذ أن الشعور وكأنك تتبع حمية غذائية "صارمة"، سيتسبب برد فعل عكسي، ولذلك يفضل اختيار الأغذية بسعرات حرارية أقل.

وأشارت "ليزا يونج" إلى بعض طرق التحكم بالكميات التي تساعد على خسارة الوزن، دون الشعور بالجوع:

1-الماء يساعد على الشعور بالشبع ، لذلك يفضل شرب الكثير من الماء والحساء قبل تناول وجبات الطعام.

2- يفضل ارتداء الملابس الضيقة التي تساعد على التقليل من كميات الطعام والحفاظ على شكل المعدة المسطح.

3- يجب تناول الوجبات بأطباق تختلف باللون كلياً عن الأطعمة بداخلها، إذ تشير العديد من الأبحاث إلى أن ذلك يؤثر على كمية الطعام الذي نتناوله، ويتسبب بخداع عقولنا أننا نتناول كمية أكبر مما هي عليه في الحقيقة.

4- تناول الكثير من الخضراوات مع الأكل يعطي الجسم ما يحتاجه من الفيتامينات، ويساعد علي الشعور بالشبع.

5- لا تجعل الأرز هو أساس الطعام، فتناول شريحة من اللحم مع ربع كوب من الأرز على سبيل المثال، أو قطعة صغيرة من الخبز الأسمر. 

6-تناول وجبات الطعام في غرفة بأضواء خافتة، وأثناء الاستماع إلى موسيقى هادئة يساعدنا على تناول وجباتنا ببطء وبالتالي الشعور بالشبع بطريقة أفضل.

7- أكثر من تناول الأطعمة التي تحتاج للتقشير، مثل الجوز والفستق والبرتقال، لأن ذلك يوحي بأننا أمضينا فترة طويلة أثناء تناول الطعام وبالتالي يبعث الشعور بالشبع.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف تبني عضلات وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

    هو وهي

  • احذر .. 3 مخاطر لاستخدام "الشاليمو" البلاستيكية.. وهذه البدائل

    هو وهي

  • تعاني من السمنة رغم عدم الإفراط في الأكل.. تعرف على السبب

    هو وهي

  • دراسة بريطانية: قلة النوم يسبب زيادة في الوزن

    هو وهي

إعلان

9210160119.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية