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«تأخر القطارات» دفعت الركاب لتحطيم مكتب مدير الحركة في بنها (صور)

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«تأخر القطارات» دفعت الركاب لتحطيم مكتب مدير الحركة في بنها (صور) «تأخر القطارات» دفعت الركاب لتحطيم مكتب مدير الحركة في بنها (صور)

التحرير

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شهدت محطة بنها للسكة الحديد، ازدحامًا شديدًا جراء تأخر عدد من القطارات عن الموعد المحدد لها، وهو ما دفع الركاب إلى تحطيم غرفة مدير حركة القطارات بمحطة بنها.

محطة بنها3

وعلمت "التحرير" أن تأخر القطارات داخل المحطة جاء نتيجة عطل في قطار رقم 1205 مطروح وعدد من القطارات لأكثر من 6 ساعات، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، ودفعهم للتوجه إلى مدير المحطة وقاموا بتحطيم المكتب الخاص به، دون وقوع إصابات بشرية.

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مكتب مدير حركة محطة بنها

في الوقت نفسه، عبّر عدد من الركاب عن غضبهم وتعطلهم عن سفرهم، متهمين هيئة السكك الحديدية بالإهمال، متوعدين بتقديم بلاغات ضد الهيئة لما لحق بهم من أضرار.

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التحرير

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