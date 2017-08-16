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الخروف بـ5 آلاف جنيه.. ركود بأسواق الأضحية في أسوان بسبب ارتفاع الأسعار

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الخروف بـ5 آلاف جنيه.. ركود بأسواق الأضحية في أسوان بسبب ارتفاع الأسعار الخروف بـ5 آلاف جنيه.. ركود بأسواق الأضحية في أسوان بسبب ارتفاع الأسعار

التحرير

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دفعت موجة غلاء الأسعار التى تشهدها معظم المحافظات ومن بينها أسوان، تجار الماشية والخراف الحية والبلدية، إلى رفع أسعارها قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، ما تسبب بدوره فى عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضحية، وركود فى اسواق الأضاحى والمواشى، خاصة بعد أن ارتفعت الخراف البلدية إلى ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، والخراف المهجنة البشارى الى ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.

يقول أحمد عبد الكريم تاجر ماشية بمنطقة البشارية بأسوان: إن معظم أسواق المواشى بمختلف مناطق المحافظة من بينها سوق منطقة البشارية، تشهد حالة من الركود بسبب غلاء الأسعار ورفض العديد من التجار شراء رؤوس الأغنام والخراف الحية من الوكلاء والمصدرين من الخارج نظرا لانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، حيث من غير المعقول، طرح الخراف بأسعار خيالية لا يتحملها المواطن.

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وأشار إلى أن منطقة البشارية تعد أحد أهم بورصات الخراف والضأن المتسوردة، والقادمة من مناطق السودان والصومال، فيما لا يتعدى فيها الآن عدد التجار العاملين فى هذا المجال أكثر من 10 تجار، نظرا لظروف وطبيعة المرحلة.

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وأكد سيد الجزار، تاجر بسوق الثلاثاء الشهير بمدينة دراو، أن تجار الأعلاف قرروا رفع الأسعار إلى أكثر من 40%، منذ بداية هذا العام، ما تسبب في رفع الأسعار، لافتا أن سوق الماشية بمدينة دراو لم يستقبل 50% من زواره هذا العام.

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وعن أسعار الخراف والأضحية هذا العام يقول، محمد صلاح أحد كبار تجار الماشية بمنطقة الطابية بأسوان: "تشتهر المحافظة دون غيرها بطرح أنواع أخرى من الخراف الحية، إلى جانب الخراف البلدى من اشهرها أنواع البشارى أو المجنس وخراف أبو دليق الشهيرة القادمة من السودان والتى تراوحت أسعارها هذا العام ما بين 3 الى 5 آلاف جنيه، بالإضافة الى الخراف البلدية التى يتم تربيتها داخل ، حيث تم تحديد أسعارها بالكيلو والذى تراوح ما بين 65 جنيها الى 80 جنيها بحسب طبيعتها ونوع المأكل الخاصة بها، مشيرا إلى أن أسعارها قفزت هذا العام لتكسر حاجز الـ 5 آلاف جنيه لأول مرة.

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التحرير

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