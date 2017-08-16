البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بدعم مشتريات المصريين والعرب

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استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية وعربية ليغلق عند مستوى 699.49 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13149.19 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 697.94 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1571.23 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 8.04 مليون جنيه و13.05 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 21.09 مليون جنيه.