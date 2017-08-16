حقيقة ذكر إسرائيل على لوحة مرنبتاح الفرعونية في المتحف المصري

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لوحة مرنبتاح، اللوحة التي أثير حولها جدلًا الفترة الماضية بسبب البطاقة التعريفية الخاصة بها في المتحف المصري والتي عرفتها باسم "لوحة إسرائيل"، ويذكر أن تلك البطاقة موجودة بالقرب من اللوحة قرابة الـ10 سنوات، وتم تغيير تلك البطاقة التعريفية عقب تشكيل لجنة من المتحف المصري، ووضع بطاقة تعريفية جديدة للوحة منذ أيام تحت عنوان "لوحة انتصارات مرنبتاح".

وتلك اللوحة عبارة عن لوحة من الجرانيت، أقامها في الأصل الملك أمنحتب الثالث، ونقش عليها نص يسجل عليها إنجازاته المعمارية، واكتشف اللوحة عالم الآثار "فلندرز بتري" بالأقصر عام 1896م.

وفي عصر الملك مرنبتاح الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثاني وأحد ملوك الأسرة الـ 19، استخدم الوجه الآخر من اللوحة في العام الخامس من حكمه، في تسجيل انتصاراته على الشعوب التي واجهها في 28 سطرًا.

وتبدأ اللوحة بانتصار الملك على الليبيين، وعن عظمة الملك وحكمته، ومظاهر البهجة التي عمت بعد هذا الانتصار وفي النهاية يذكر النص البلدان والشعوب التي هزمها الملك في حملاته وقضى عليها.

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أما عن ذكر "إسرائيل" فيروي لنا السطر الـ27 من اللوحة "وأبيد قوم يسيريار، ولم تعد لهم بذرة" وذلك في سياق المناطق والشعوب التي سيطر عليها الملك مثل "خارو، وكنعان، وعسقلان، وجازر".

واختلفت الآراء عن أصل قوم "يسيريار"، وهناك من قرأها "يسيرالو"، وآخرين قرأها "يسيرا-ئي-لو"، هل هذا ذكر لـ"إسرائيل" وبذلك يعد هذا أول ذكر لهم أم أنه اسم مشابه لأحد القبائل التي كانت تعيش في تلك المنطقة.

وتجدر الإشارة أن شكل كتابة الكلمة في النص تشير إلى أن هؤلاء "يسيريار" ماهم إلا مجرد قبائل أو جماعة من الناس غير مستقرين أو يعرف لهم مكان محدد مثل ذكر باقي البلاد التي ذكرت في النص كمناطق وبلدان.