حلم المونديال.. كوبر يعلن قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا لأوغندا

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أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أسماء اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى أوغندا المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 والمقرر لهما يوم 31 أغسطس الجارى بكامبالا و5 سبتمبر المقبل ببرج العرب.

وجاءت القائمة كما يلي:

«أحمد فتحى وشريف إكرامى وعبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشناوى وصالح جمعة وسعد سمير ورامى ربيعة وطارق حامد وعلى جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحى».

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن عن 15 لاعبًا من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لأوغندا. (طالع التفاصيل)

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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من جانبه أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه تقرر إقامة معسكر مفتوح أيام 21 و22 و23 أغسطس الجاري يتدرب خلاله اللاعبون يوميا بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر فى مواعيد تحدد فيما بعد.

ويعقد هيكتور كوبر وإيهاب لهيطة مدير المنتخب مؤتمرًا صحفيا فى الساعة العاشرة صباح يوم 24 أغسطس المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق المنتخبات الوطنية، على أن يغادر الفريق إلى برج العرب لإقامة المعسكر عقب المؤتمر مباشرة فى نفس اليوم فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يذكر أن المنتخب الوطنى سيغادر القاهرة متوجهًا إلى أوغندا يوم 29 أغسطس لأداء المباراة الأولى يوم 31 من نفس الشهر والعودة إلى برج العرب بعد المباراة مباشرة.

وفي سياق آخر أفاد اتحاد الكرة أن عمرو وردة الذى سبق وأعلن المدير الفني عن ضمه للمعسكر فى وقت سابق على أمل أن يخوض فترة إعداد مع ناديه الجديد ويصبح جاهزا إلا أنه تأخر انضمامه لأي ناد حتى الآن وعدم خوضه فترة الإعداد المطلوبة فنيا، فقد رأى المدير الفنى عدم ضمه في المرحلة الحالية، على أن يكون لديه الفرصة في المعسكرات المقبلة بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين المحترفين والمحليين.