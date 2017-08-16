الزمالك يقترب من ضم «جمعة والشامي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد مرتصى منصور رئيس مجلس نادي الزمالك، أن الفارس الأبيض بدأ في اتخاذ الإجراءات النهائية لضم محمد الشامي وعبد الله جمعة، ثنائي فريق إنبي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الزمالك قد قام في وقت سابق بتقديم عرض رسمي لنادي إنبي من أجل الحصول على الثنائي، من أجل تدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم المقبل.

شاهد أيضا

واتفق الزمالك مع نادي إنبي على ضم محمد الشامي صاحب الـ23 عامًا، وعبد الله جمعة صاحب الـ21 عامًا، مقابل 21 مليون جنيه يتم دفعها على أقساط.

يذكر أن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، قال إنه من الصعب للغاية قبول عرض الأهلي لضم الثنائي عبد الله جمعة ومحمد الشامي العائدين من رحلة إعارة للنادي المصري البورسعيدي. (طالع التفاصيل).