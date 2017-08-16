"الجندي" يعلن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المواليد والوفيات

كتبت- مادي غيث:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم الانتهاء من مشروع ميكنة مكاتب الصحة بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن رصد أعداد المواليد والوفيات بصورة موثقة كان تحدياً كبيرًا، وحلمًا يصعب تحقيقه.

وأوضح الجندي، خلال فاعليات مؤتمر ربط الساعة السكانية لحظيا بقاعدة بيانات المواليد والوفيات، المنعقد الأربعاء، بمقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه خلال السنوات الماضية كانت بيانات المواليد والوفيات التي ترسل إلى جهاز الإحصاء لرصدها عبارة عن بيانات غير مكتملة وغير دقيقة، وبدون قاعدة سليمة، ولذلك كان الوصول لعدد دقيق للسكان أمر صعب.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن هذه المعاناة انتهت بعد أن تم جمع كافة البيانات، مؤكدًا أن بيانات أي مولود داخل الجمهورية تسجل لحظياً وبالرقم القومي لأبويه داخل مكاتب الصحة، والتي تقدر أعدادها بـ4571 مكتبًا بأنحاء الجمهورية.

ولفت الجندي، إلى أن نشرة رصد المواليد والوفيات كانت تأخذ في السابق نحو 4 و5 أشهر بعد انتهاء العام، ولكن الآن ومن خلال قاعدة البيانات يمكن الانتهاء منها خلال أسبوعين فقط في كل قسم ومركز محافظة.

وتابع: "حتى الأجانب الموجودين في مصر الآن مع قاعدة البيانات يمكن رصد أعدادهم وأعداد أبناءهم الموجودين داخل البلد".