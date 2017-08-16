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روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على

03:24 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اليوم الأربعاء عن معارضته لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وقال إن "فرص الضغط الاقتصادي قد استنفدت من الناحية العملية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول: "لا يمكننا دعم الأفكار التي يواصل بعض شركائنا طرحها وتهدف حرفيا إلى خنق كوريا الشمالية".

وقالت الخارجية الروسية في بيان مقتضب إن لافروف التقى خلال اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى روسيا بارك رو بيوج لتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وأشار لافروف إلى أن هناك تراجعا طفيفا في التوترات في شبه الجزيرة الكورية خلال الأيام القليلة الماضية، وكان قد قال الأسبوع الماضي إن هناك "احتمالات مرتفعة جدا" لحدوث حرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري في مسعى لتقييد برنامجها للأسلحة النووية.

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