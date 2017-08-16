مباحثات عراقية سعودية أمريكية حول إجراءات تأمين منفذ عرعر الحدودي

العراق - (د ب أ):

أعلنت حكومة الأنبار المحلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ومبعوث الرئاسة الأمريكية برت ماكجورك الى منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية 600 كلم جنوب غرب بغداد.

وقال عذال الفهداوي عضو حكومة الأنبار المحلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ومبعوث الرئاسة الأمريكية برت ماكجورك ،فضلا عن السفير العراقي بالسعودية رشدي العاني ،ووفد رفيع من السعودية وصلوا الى محافظة الأنبار وتحديدا منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية .

وأضاف الفهداوي أن الوفد اطلع على منفذ عرعر الحدودي والطريق المؤدي اليه ،وكذلك على الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش العراقي في تأمين حماية المنفذ الحدودي .

وأشار الى أن الوفد عقد اجتماعا مغلقا مع حكومة الانبار المحلية ،للتباحث حول الآليات المتبعة والتنسيق ما بين البلدين ،ومعرفة التدابير التي ستتخذ عقب افتتاح منفذ عرعر مع البلدين .

يشار الى أن العراق والسعودية افتتحا مؤخرا منفذ عرعر الحدودي ،أمام الحركة التجارية والمسافرين ،وحجاج بيت لله الحرام ،بعد إغلاق دام أكثر من 26 عاما .