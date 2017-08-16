ايران ترفض التقرير الأمريكي حول الحرية الدينية وتصفه بـ"النفاق"

(أ ف ب):

رفضت ايران، الأربعاء، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية ووصفته بـ"النفاق" لانتقاده طهران، مشيرة إلى أن مصدره بلد تنتشر فيه كراهية الاسلام.

ونشرت واشنطن التقرير الثلاثاء وانتقد فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون البحرين والصين وايران وباكستان والسعودية والسودان وتركيا.

واتهم تيلرسون ايران بأنها استخدمت "قوانين غامضة تتعلق بالردة" لاعدام 20 من الاقليات الدينية خلال العام الماضي.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية برهام قاسمي، على التقرير على موقع الوزارة بقوله ان "ايران تعتبره (التقرير) غير واقعي ولا اساس له ومنحاز تم اعداده بنية تحقيق بعض المكاسب السياسية".

وأضاف ان على واشنطن ان تركز على تحسين سجل ادارتها خصوصا فيما يتعلق بالمسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وأكد أنه "من الواضح أن التمييز الديني والعنصري والاسلاموفوبيا وكراهية الاجانب منتشرة وظاهرة متكررة بين السياسيين الأمريكيين".

وأشار إلى أن "المسلمين في اميركا يواجهون اعمال عنف وتمييز يوميا من أجهزة الدولة مثل الشرطة وقوات الامن".

وقالت الخارجية الاميركية في تقريرها ان الحكومة الايرانية "تواصل مضايقة واعتقال البهائيين والمسيحيين والمسلمين السنة وغيرهم من الاقليات الدينية وفرضت انظمة على الممارسات الدينية المسيحية لفرض حظر على التبشير".

وأضافت ان الحكومة الايرانية تستخدم لغة معادية للسامية وتروج لانكار المحرقة اليهودية (هولوكوست).