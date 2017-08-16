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وزير روسي سابق يتهم حليفا لبوتين بتلفيق قضية رشوة له

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مصراوي Masrawy

وزير روسي سابق يتهم حليفا لبوتين بتلفيق قضية رشوة له

03:01 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

وزير روسي سابق يتهم حليفا لبوتين بتلفيق قضية رشوة له

موسكو - (د ب أ):
اتهم وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق أليكسي أوليوكايف حليفا للرئيس فلاديمير بوتين بتلفيق قضية رشوة له، وذلك في أقواله أمام محكمة في موسكو تنظر قضية الرشوة المتهم فيها.

وشغل أوليوكايف المنصب لثلاثة أعوام حتى اعتقاله في نوفمبر الماضي. ويواجه اتهامات بالابتزاز للحصول على رشوة مليوني دولار مقابل الموافقة لشركة "روس نفط" المملوكة للدولة لشراء منافستها التي تسيطر عليها الدولة "باش نفط".

وكان أوليوكايف قد عارض علنا الشراء المحتمل ووصفه بأنه احتكار.

وقال أوليوكايف إن إيجور سيتشن المدير التنفيذي لروس نفط، وحليف بوتين منذ فترة طويلة استدعاه إلى مكتبه في روس نفط وأعطاه الأموال.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن "سيتشن اتصل بي بزعم مناقشة قضايا مرتبطة بالشركة وأقنعني بالذهاب إلى روس نفط، حيث أعطاني المال".

من جانبه، قال الادعاء إن أوليوكايف طلب الرشوة خلال اتصالات مع سيتشن في أكتوبر الماضي خلال قمة للاقتصاديات الناشئة في الهند.

وقد يواجه أوليوكايف، 61 عاما، عقوبة بالسجن 15 عاما في حال إدانته. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها القادمة في الأول من سبتمبر.

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