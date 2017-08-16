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صرخات "جواهرجي" تُنقذه من أيدي خاطفيه بالتجمع الخامس

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مصراوي Masrawy

صرخات "جواهرجي" تُنقذه من أيدي خاطفيه بالتجمع الخامس

02:58 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، شابين حاولا خطف صائغ في التجمع الخامس، لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منه على مشغولات الذهبية تقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه.

البداية أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم، تنامى إلى مسامعه صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وبالانتقال لمكان الواقعة واستبيان الأمر تم ضبط كل من "محمد.ع"، 30 سنة، صائغ، و"سقراطي.س" 26 سنة، فور مشاهدتهما يُمسكان حال شخص يدعى "مينا.س"، 30 سنة، صائغ، ومقيم ـ دائرة قسم مدينة نصر أول، ومحاولة إجباره على استقلال سيارة أجرة "لاذا قائدها بالفرار".

بمناقشة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بأنهما نظرا لقيام المجني عليه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من المشغولات الذهبية تُقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنية فخططا لاختطافه واحتجازه بإحدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة أول-قليوبية.

وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمان أيدها واتهمهما بالشروع في اختطافه، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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